Я прошел проверку на полиграфе, обратившись за помощью к генералу в отставке Игорю Важину. Я хотел доказать, что я заработал больше $ 3 000 000 в 2015 году, используя свою программу «ДМ» . И если вы поторопитесь, вы можете получить ту же самую программу БЕСПЛАТНО… Мне нужны 50 бета-тестеров , чтобы собрать статистику перед тем, как мы выпустим программу в открытую продажу в году. Я лично гарантирую , что вы заработаете хорошие деньги с помощью этой программы. С ней невозможно проиграть . Эта программа не открыла НИ ОДНОЙ убыточной сделки… Пора разбогатеть !