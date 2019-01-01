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Я прошел проверку на полиграфе, обратившись за помощью к генералу в отставке Игорю Важину. Я хотел доказать, что я заработал больше $ 3 000 000 в 2015 году, используя свою программу «ДМ». И если вы поторопитесь, вы можете получить ту же самую программу БЕСПЛАТНО… Мне нужны 50 бета-тестеров, чтобы собрать статистику перед тем, как мы выпустим программу в открытую продажу в году. Я лично гарантирую, что вы заработаете хорошие деньги с помощью этой программы. С ней невозможно проиграть. Эта программа не открыла НИ ОДНОЙ убыточной сделки… Пора разбогатеть!

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое программа «Детектор Миллионера»?

Система «ДМ» это революционная, невероятно прибыльная трейдинговая программа, разработанная ведущими мировыми финансовыми трейдерами. Методом поэтапной доработки со стороны экспертов она превратилась в уникальный инструмент – первое в мире трейдинговое оборудование, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не открыло ни одной убыточной сделки!

Сколько я смогу заработать?

В среднем пользователи программы зарабатывают от 8 000 до 20 000 долларов в неделю. Это получается 1 600 – 4 000 долларовв день. Чем больше депозит, с которым вы начнете, тем больше прибыль!

Мне нужен какой-то опыт, чтобы зарабатывать?

Нет! Вам не нужны ни знания, ни опыт. Как только вы присоединитесь к команде бета-тестеров, можете спокойно расслабиться – программа «ДМ» сама позаботиться о том, чтобы вы стали невероятно богаты.

Отлично! Как мне получить программу?

Это очень просто. Заполните регистрационную форму на этой странице, пока у нас еще есть свободные места, для вас будет создан персональный аккаунт и вы сразу сможете начать зарабатывать.

Не ждите, Регистрируйтесь сейчас!

Нам нужны люди для бесплатного тестирования этой программы, и мы никогда не попросим с вас за это ни копейки! Вы можете загрузить программу, заработать миллионы долларов и продолжать пользоваться ей ВСЮ ЖИЗНЬ! Вам не нужно «возвращать» программу обратно, ваша лицензия не кончится никогда!

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